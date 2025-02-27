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227 нарушителей в сфере обращения с отходами оштрафовали в Подмосковье в 2025 году

В рамках регионального государственного экологического надзора на территории Подмосковья за текущий год было привлечено к административной ответственности 227 нарушителей, в числе которых — физические лица, региональные операторы и управляющие организации. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Основные нарушения и последствия:

сброс отходов вне отведенного места, в том числе с использованием автотранспорта — 175 штрафов на общую сумму 3,5 млн рублей;

отсутствие договоров на обращение с отходами (вывоз) — 10 штрафов на сумму 180 тыс. рублей;

переполнение контейнеров и навалы отходов на контейнерных площадках — 39 штрафов на общую сумму 190 тыс. рублей;

состояние контейнерных площадок — 2 предупреждения.

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно проводят мероприятия, направленные на предотвращение экологических преступлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.