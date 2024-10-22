2,2 тыс нарушений в содержании территорий Подмосковья выявили благодаря ИИ

«Умные автомобили» министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области только за неделю выявили и направили для устранения в ответственные организации региона 2,2 тыс. замечаний в содержании территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Больше всего нарушений искусственный интеллект зафиксировал в следующих областях:

несвоевременная уборка общественных пространств;

наличие вандализма на объектах;

навал мусора.

По количеству замечаний лидируют:

Красногорск;

Солнечногорск;

Балашиха;

Ленинский округ;

Котельники.

Несмотря на то, что обнаруженные нарушения автоматически могут повлечь штрафные санкции, специализированным службам предоставляется время на их исправление.

В настоящее время специалисты коммунальных служб уже исправляют все недочеты, а сотрудники министерства следят за скоростью и качеством их устранения.

С начала года были наложены штрафы на общую сумму в 5 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.