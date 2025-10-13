21 тысяча дворовых территорий в Подмосковье находится на содержании МБУ

Он также рассказал о количестве уборочной техники.

«На сегодня в управлении находится 3,2 тыс. единиц уборочной техники. За три года было большое парковое обновление — 1264 единицы без малой механизации. Порядка 40% новой техники есть в распоряжении у наших учреждений», — сказал Владислав Мурашов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Задействованы 8 тыс. работников комплексной уборки МБУ — прежде всего это дворники, а еще 2 тыс. дорожных рабочих МБУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что техника для уборки городов должна работать, а не простаивать.

«Чтобы мы видели, какие участки у нас „зеленые“, какие участки у нас приоритизированы в случае снегопада или того, что предполагает зима. Все это необходимо также использовать с использованием технологий. Везде маршруты собраны в конструкторе „Яндекса“», — сказал Воробьев.