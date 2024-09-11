204 подъезда в многоквартирных домах Одинцова отремонтируют до конца года

В 2024 году в Одинцовском округе будут отремонтированы 204 подъезда в многоквартирных домах. В настоящий момент еще 43 подъезда находятся в стадии ремонта. Завершить их планируется до 15 октября текущего года. Темпы ремонтных работ оценили на еженедельном совещании главы муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В перечень работ, которые проводят в подъездах, входят замена оконных блоков, ремонт или замена напольного покрытия, окраска стен и потолков, замена почтовых ящиков и светильников, ремонт или замена входных и тамбурных дверей, ремонт электрики и слаботочных систем», — перечислил начальник отдела муниципального жилищного контроля Владимир Романов.

Ремонт еще 90 подъездов начнется в ближайшее время и должен завершиться до 1 декабря 2024 года. Глава Одинцовского округа подчеркнул, что необходимо проводить работы с учетом холодного времени года.

«Значительная часть ремонтов приходится на позднюю осень. Нужно исключить как риск размораживания подъездов, так и дискомфорт жителей. Особенно в случаях замены входных дверей и оконных блоков», — отметил Андрей Иванов.

Владимир Романов сообщил, что замена входных дверей длится не дольше 3-х часов, что вполне безопасно для мест общего пользования в МКД. Запах лакокрасочных материалов также не помешает жильцам, так как при ремонтах используются нейтральные акриловые и водоэмульсионные краски. Владимир Романов добавил, что все принципиальные моменты обязательно согласуются с собственниками квартир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.