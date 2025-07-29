20 жителей Подмосковья выиграли по 3999 рублей за оплату ЖКХ через СБП

Еще 20 жителей Подмосковья стали победителями акции МосОблЕИРЦ «Привяжи клик — оплати вмиг», получив по 3999 рублей. Призы достались тем, кто в июне привязал лицевой счет к Системе быстрых платежей (СБП) во время оплаты ЖКХ, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Сделать платежи проще и быстрее можно в личном кабинете или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Если после оплаты в банковском приложении выбрать функцию «Привязать счет», в дальнейшем можно будет мгновенно проводить платежи через СБП без дополнительного подтверждения и перехода в банк.

Кроме того, оплатить коммунальные услуги доступно в отделениях банков, их онлайн-сервисах, клиентских офисах МосОблЕИРЦ, а также через дистанционные сервисы компании.

Номера выигравших лицевых счетов: 91563155, 32567212, 91136863, 85071819, 32575905, 32280637, 85037587, 82023688, 33334706, 90595820, 80651142, 91618219, 39855965, 89596707, 82022726, 10091214, 88981212, 33677742, 85065889, 33543639.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.