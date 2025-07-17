20 подъездов отремонтируют в Егорьевске в 2025 году

В этом году в рамках программы муниципальной «Формирование комфортной и современной среды» Егорьевске отремонтируют 20 подъездов. Финансирование работ ведется из бюджетов муниципалитета и управляющих компаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В перечень работ входит очистка стен и потолков, шпатлевка и покраска, где необходимо — замена окон и входной двери, обновление плиточного покрытия на первом этаже, ремонт электропроводки, установка энергосберегающих светильников и почтовых ящиков.

В настоящее время ремонт идет в доме 2В на ул. Кирпичной. Здесь красят стены и двери, далее — отремонтируют плитку и установят энергосберегающие светильники. У данной управляющей компании — здесь ремонт ведет «Наш дом» — на 80% выполнены работы в 8 подъездах. Качество оценивает комиссия, в состав которой входят представители администрации, управляющей компании, строительного контроля и старший по дому.

Перед ремонтом планы обсуждают с жильцами. Собственники квартир могут выбрать цвет краски, материалы, расположение светильников — управляющие компании стараются идти навстречу.

«Работают усердно, это видно. Не шумят и краской почти не пахнет — считаю это важным, потому что у меня ребенок. Все сделали аккуратно, чистенько», — рассказывает житель дома 2В Сергей Клишин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.

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