20 млн рублей заплатят УК Подмосковья за несоблюдение норм энергосбережения

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области осуществил жилищный надзор многоквартирных домов в рамках исполнения Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», сообщает пресс-служба ведомства.

Основное внимание уделялось соблюдению требований к оснащенности домов приборами учета энергетических ресурсов.

По итогу:

возбуждено 19 административных дел против управляющих компаний за неустановленные приборы учета. Это привело к штрафам на сумму более 2 млн рублей;

выявлены нарушения в состоянии внутренних инженерных сетей — 37 административных дел за отсутствие теплоизоляции трубопроводов с общей суммой штрафов 5,8 млн рублей;

наиболее значительные нарушения касались закрытия теплового контура зданий — было возбуждено 108 административных дел с общими штрафами в 12,3 млн рублей.

Всего проведено 845 профилактических мероприятий: объявлено 586 предостережений, реализовано 155 профилактических визитов и 104 консультирования.

Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что данные меры подчеркивают важность соблюдения норм в области энергосбережения и усовершенствования условий проживания в многоквартирных домах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.