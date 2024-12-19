2 тыс онлайн-заявлений на получение архивных сведений БТИ подано в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области электронной услугой по получению архивных сведений из бюро технической инвентаризации воспользовались около 2 тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Услуга «Предоставление архивных сведений» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Чтобы получить ее, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления, прикрепить документ, подтверждающий право собственности, а также оплатить госпошлину.

В рамках услуги можно подать заявление на получение сведений о наличии или отсутствии права собственности на объекты недвижимости до 1998 года, а также справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости.

Воспользоваться услугой могут физические лица. Результат поступит в личный кабинет заявителя на портале.

Получить архивные сведения БТИ можно также в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.