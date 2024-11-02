2 самосвала, экскаватор-погрузчик и ломовоз пополнили автопарк МБУ Каширы

В этом году парк МБУ «Благоустройство» Каширы пополнился 4 единицами техники: 2 самосвала и ломовоз с манипулятором на базе грузовых автомобилей «МАЗ», а также экскаватор-погрузчик UMG. Это позволило значительно укрепить и обновить материально-техническую базу предприятия в рамках подготовки к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это та техника, которую мы очень ждали. Самосвалы и ломовоз современные, стандарта Евро-5. Они могут перевозить большой объем груза, порядка 20 тонн за один рейс, что очень удобно и позволит экономить время и ресурсы. В приобретении нам помогло министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, за что мы очень благодарны коллегам. И буквально на прошлой неделе получили погрузчик UMG — аналог JCB: мощный, маневренный, с функциональным навесным оборудованием. Очень хорошее подспорье для работы зимой, — сказал директор МБУ „Благоустройство“ городского округа Кашира Эдуард Гречишкин.

В настоящий момент предприятие полностью укомплектовано штатом, техникой, оборудованием и достаточным объемом песко-соляной смеси для работы в предстоящий зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.