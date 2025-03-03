18 УК Подмосковья выдали лицензию на управление многоквартирными домами за месяц

В феврале министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выдало 18 лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Еще у 137 подмосковных управляющих организаций в 2025 году истекает срок действия лицензии. Заявление о ее продлении необходимо будет подать не ранее 60 рабочих дней и не позднее 45 рабочих дней до дня истечения срока действия документа.

Соответствующее заявление УО может подать на региональном портале Госуслуг.

С 1 марта срок его рассмотрения составляет 10 рабочих дней.

Как проходит процесс лицензирования:

министерство проверяет корректность сведений, указанных в заявлении;

направляет запросы в ФНС и МВД о предоставлении сведений о юридическом лице, о наличии/отсутствии судимости у генерального директора и учредителей;

проверяет наличие сведений об аннулировании лицензии, банкротстве, дисквалификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.