1,7 тыс нарушений содержания территории устранили в Солнечногорске за неделю

В Солнечногорске внедрили новую систему мониторинга содержания и благоустройства территорий. Обходные бригады осматривают улицы и дворы и заносят недочеты в специальное приложение для отработки. К одной из таких пеших проверок присоединился глава муниципалитета Константин Михальков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с сотрудниками администрации и МБУ «ДЕЗ» он обошел улицы Банковскую, Дзержинского, Ленинградскую и Колхозную. При осмотре выявили ряд нареканий к содержанию фасадов домов, магазинов и офисов, состоянию дорог и пешеходного маршрута.

«Мы кардинально меняем систему содержания города. Для этого мы создали бригады обходчиков, которые каждую неделю проверяют всю уличную сеть муниципалитета. Замечания вносятся в единую систему, и подрядчики обязаны их устранять за 24 часа. Уже выявлено и исправлено за неделю более 1700 недоработок, это доказывает, что система работает», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По всем нарушениям глава дал отдельные поручения. Так, проблемный участок пешеходной дорожки вдоль улицы Дзержинского заменят на асфальт до наступления холодов, а в 2026 году ее планируют капитально отремонтировать. В сентябре восстановят дороги и тротуары по Ленинградской улице после масштабного обновления теплосетей, а также организуют подсыпку дороги по улице Колхозной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.