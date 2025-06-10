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17 подъездов капитально отремонтируют в Рузском округе до конца года

В 2025 году в Рузском округе в план капитального ремонта вошли 17 подъездов многоквартирных домов, расположенных в Рузе, р. п. Тучково, д. Старая Руза и д. Нестерово. На текущий момент ремонтные работы в 11 подъездах находятся на завершающей стадии, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Стоит отметить, что в перечень работ по капитальному ремонту подъездов входят ремонт входной группы, ремонт дверных блоков в местах общего пользования, восстановление покрытия пола этажей и лестниц, ремонт ограждений (перил) лестниц подъездов, покраска стен и потолков, замена оконных блоков, замена почтовых ящиков, окраска радиаторов отопления, укладка проводов в короба и замена потолочных светильников», — сообщил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Финансирование в 2025 году осуществляется в следующих пропорциях:

70% — внебюджетные источники (средства, поступающие в рамках статьи «содержание жилого помещения»);

30% — сумма средств из бюджета Рузского муниципального округа.

Для включения в программу ремонта подъездов по программе губернатора Московской области необходимо:

провести общее собрание собственников;

утвердить перечень ремонтных работ;

направить протокол общего собрания собственников в управляющую компанию и администрацию Рузского округа.

Капитальный ремонт подъездов многоквартирных домов Рузского муниципального округа проводится в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.