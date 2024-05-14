17 км ЛЭП реконструировали энергетики в Подмосковье с начала года

В Московской области реализуется программа повышения надежности потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала года реконструировали 17 км ЛЭП в Подмосковье в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей округов Московской области. Благодаря проведенным работам качество подачи электроэнергии улучшилось более чем у 15 тыс. человек, проживающих в многоквартирных и частных домах. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья

Всего по программе запланировано реконструировать на территории Московского региона 24,5 км линий электропередачи.

Реконструкция сетей проводится для улучшения их характеристик, повышения уровня надежности, производительности, устранения износа и адаптации к изменившимся условиям эксплуатации. Она также может предполагать изменение трассировки проводов/кабелей и замену оборудования.

В лидерах по этому виду работ на сегодняшний день — Красногорск. Специалисты «Мособлэнерго» реконструировали в этом округе 5,2 км ЛЭП. Так, например, персонал компании модернизировал воздушную линию напряжением 0,4 кВ в СНТ «Пищевик» и линию ВЛ-0,4 кВ на ул. Дружная в Красногорске.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области», — отметил вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В министерстве энергетики Московской области добавили, что в программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. На данный момент на ЛЭП заменено 23,3 км из запланированных 97 км проводов/кабеля линий электропередачи, построено 29,7 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ (план 49,9 км), введено в эксплуатацию 14 из 30 запланированных подстанций. Основной объем работы будет выполнен в весенний и летний периоды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.