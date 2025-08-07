167 тыс обращений в сфере ТКО обрабатывает колл-центр Ногинского кластера за год

Ежедневно сотрудники кол-центров обрабатывают входящие запросы, чтобы помочь клиентам и сократить нагрузку на офисы компании в зонах обслуживания. Так, региональный оператор по обращению с ТКО Ногинского кластера обслуживает 12 горокругов Московской области с населением более 1,7 млн человек. Ежегодно специалисты контакт-центра обрабатывают свыше 167 тыс. обращений от жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

На сегодняшний день количество обращений в среднем по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10-15%. Это связано с заключением новых договоров с физическими и юридическими лицами. При этом процент обработки обращений кол-центром остался прежним, а время потраченное на одно обращение сократилось с 2,5 минут до 2-х в связи с более тщательным контролем и возросшими компетенциями операторов.

Чаще всего жители региона интересуются:

как заключить договор — 34% обращений;

про оплату квитанций — 29%;

об установке контейнеров — 21%;

о мероприятиях компании — 14%;

о трудоустройстве — 3%.

Для удобства жителей Ногинского кластера работает единый диспетчерский контакт-центр.

Связаться со специалистами можно по бесплатным номерам:

8 (495) 145-72-02;

8 (495) 145-72-04.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.