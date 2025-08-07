167 тыс обращений в сфере ТКО обрабатывает колл-центр Ногинского кластера за год
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Ежедневно сотрудники кол-центров обрабатывают входящие запросы, чтобы помочь клиентам и сократить нагрузку на офисы компании в зонах обслуживания. Так, региональный оператор по обращению с ТКО Ногинского кластера обслуживает 12 горокругов Московской области с населением более 1,7 млн человек. Ежегодно специалисты контакт-центра обрабатывают свыше 167 тыс. обращений от жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
На сегодняшний день количество обращений в среднем по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10-15%. Это связано с заключением новых договоров с физическими и юридическими лицами. При этом процент обработки обращений кол-центром остался прежним, а время потраченное на одно обращение сократилось с 2,5 минут до 2-х в связи с более тщательным контролем и возросшими компетенциями операторов.
Чаще всего жители региона интересуются:
- как заключить договор — 34% обращений;
- про оплату квитанций — 29%;
- об установке контейнеров — 21%;
- о мероприятиях компании — 14%;
- о трудоустройстве — 3%.
Для удобства жителей Ногинского кластера работает единый диспетчерский контакт-центр.
Связаться со специалистами можно по бесплатным номерам:
Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.