160 многоквартирных домов восстановят подмосковные специалисты в Рубежном ЛНР

Московская область активно помогает восстановлению пострадавшего жилого фонда в городе Рубежное Луганской народной республики. В настоящее время специалисты фонда капитального ремонта Подмосковья ведут масштабные работы на объектах города, в числе которых три многоквартирных дома по улицам Строителей, Ленина и Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

Эти дома сильно пострадали в результате обстрелов, и по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства» было решено восстановить здания и привести их в нормативное состояние. Работы начались два месяца назад. До этого времени в домах отсутствовало водоснабжение и газ. На сегодняшний день водоснабжение восстановлено, продолжаются работы по ремонту кровли. Завершение и сдача домов в эксплуатацию планируется до конца сентября.

«Работы по восстановлению жилого фонда в Рубежном — это важная миссия, направленная на возвращение людей в свои дома, к нормальным условиям жизни. Мы видим, как город постепенно оживает, и уверены, что совместными усилиями обеспечим качественное восстановление жилья», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Могу с уверенностью сказать, что восстановительные работы в городе идут и набирают темпы. Все больше домов ремонтируют, а значит, в город возвращаются люди, и жизнь постепенно возрождается», — подчеркнула исполнительный секретарь Рубежанского местного отделения партии «Единая Россия» Оксана Удовина.

Всего специалистам из Подмосковья поручено восстановление 157 многоквартирных домов в Рубежном. Эти работы позволят не только вернуть жителям комфортное жилье, но и обеспечить устойчивое развитие городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.