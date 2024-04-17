16 подстанций отремонтировали в Подмосковье для надежности электроснабжения

Минэнергетики Подмосковья реализует программу повышения надежности потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала года отремонтировали оборудование 16 подстанций. Работы проходили в рамках соответствующей программы в округах, где ранее было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

В основном это были жалобы на качество электроснабжения. Всего в текущем году запланировано провести работу по замене оборудования в 117 подстанциях. И необходимые мероприятия будут проводиться на объектах летом.

Так, например, в марте проведены работы в подстанции, расположенной на ул. Коммунистической в Лыткарине. Работники компании на объекте заменили трансформатор, отработавший эксплуатационный ресурс. В результате проведенных мероприятий улучшилось качество подачи электроэнергии в 6 многоквартирных жилых домах, центральный тепловой пункт, банк и торговые павильоны 7-го квартала. Также было заменено оборудование распределительных устройств подстанции ТП-53 на ул. Шмидта в Щелкове. Благодаря проведенным работам качество подачи электроэнергии улучшилось более чем у 1 тыс. человек.

Помимо этого, с начала года специалисты «Мособлэнерго» заменили 166 опор и 20,5 км провода/кабеля на воздушных и кабельных линиях электропередачи в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Реконструировали 14,1 км воздушных и кабельных линий электропередачи, построили 12 ТП.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и правительства Московской области», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В программу вошел 381 электросетевой объект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 95,9 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций, а также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22,2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.