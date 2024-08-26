1 млн 300 тыс. жителей Подмосковья отказались от бумажных квитанций и подписались на доставку электронных счетов. МосОблЕИРЦ благодарит всех, кто принял такое решение и внес свой вклад в сохранение природы и окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Проект «Каждое дерево на счету» по переходу на цифровые квитанции — экологическая инициатива российских энергетических компаний и расчетных центров. За время действия проекта отказ от бумажных счетов помог спасти почти 15 тыс. деревьев и предотвратить скопление сотен тонн бумажного мусора.

Чтобы стать участником проекта, нужно:

подписаться на доставку электронных счетов в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»

в разделе «Платежи» в настройках выбрать «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты.

В сентябре на вашу электронную почту придет уникальный код. Отправив его личным сообщением в сообщество «Каждое дерево на счету» в ВКонтакте, вы сможете выбрать виртуальный саженец и вырастить собственное дерево в аллее. Подробности будут в электронном письме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.