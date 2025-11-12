1,5 млрд рублей вложат в расширение завода оборудования для ЖКХ в Подмосковье

Компания «АДЛ» вложит 1,5 млрд рублей в расширение производства в подмосковной Коломне. Это позволит производить электроприводы для запорной арматуры, включая задвижки и редуты, которые раньше Россия закупала у иностранных производителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компания „АДЛ“ построит новый цех площадью 10 тыс. кв. м, где будет производить электроприводы для запорной арматуры. Строительство начнется в следующем году. Также будут расширены линии по сборке блочных тепловых пунктов, насосных установок и шкафов управления. Объем инвестиций составляет 1,5 млрд рублей. На предприятии будет создано 80 высокотехнологичных рабочих мест. Запуск нового цеха запланирован на 2028 год», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В настоящее время производственный комплекс «АДЛ» включает 4 цеха и 3 современных складских логистических комплекса, оборудованные системой управления складами. Здесь выпускают более 800 тыс. изделий в год, а к 2030 году объем производства планируют увеличить до 3 млн.

Компания активно пользуется региональными программами. В частности, в 2020 и 2022 годах получила землю без торгов для строительства производственных площадей, в 2023 подписала семилетний специнвестконтракт (СПИК), в рамках которого получила налоговые льготы на время разработки новой продукции. При поддержке Московской области весной этого года компания открыла новый большой корпус, где стала выпускать импортозамещающую продукцию — предохранительные клапаны, дисковые затворы и шаровые краны. Недавно компания подала документы на получение еще 9 га, чтобы построить новый производственный корпус.

«АДЛ» сотрудничает со средними специальными учебными заведениями Подмосковья. Например, с колледжем «Коломна» заключено 36 целевых договоров — там готовят студентов специально для производства. Студентам также предоставляют возможность стажироваться на предприятии — они могут освоить такие профессии, как оператор станков с программным управлением, сварщик, токарь, фрезеровщик, технолог, электрик. А по окончании учебного заведения — трудоустроиться.

Компания работает в Подмосковье с 2002 года. «АДЛ» является ведущим российским производителем оборудования для ЖКХ, строительства, энергетики, металлургии, пищевой, горнодобывающей промышленности и других отраслей. Входит в перечень системообразующих предприятий страны. Основная продукция — трубопроводная арматура, насосное и электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, электромагнитные и пневматические клапаны, котловая автоматика и другое. Она поставляется предприятиям по всей России, в том числе и крупным компаниям. Некоторые виды продукции не имеют аналогов в мире.

Подробнее о поддержке бизнеса в Подмосковье можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.