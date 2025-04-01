145 фактов сброса мусора из авто зафиксировали камеры в Подмосковье в марте
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Порядок на контейнерных площадках региона зависит не только от соблюдения графика уборки ответственными службами, но также и от самих граждан. Сброс мусора мимо баков на прилегающую территорию или непосредственно из автомобилей является административным нарушением, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В этом месяце камеры «Безопасный регион» зафиксировали 145 случаев сброса мусора из автомобилей у контейнерных площадок, среди которых — 21 случай сброса строительных и крупногабаритных отходов.
Так, за март было направлено 51 постановление со штрафами на общую сумму 960 тыс. рублей.
ТОП-5 муниципалитетов, где выявлены факты сброса мусора из автотранспорта:
- Истра — 33;
- Орехово-Зуево — 27;
- Богородский — 17;
- Клин — 12;
- Домодедово — 8.
Нарушители не останутся безнаказанными. Камеры фиксируют государственные номера автомобилей, и владельцы получают штрафы.
Наказание за сброс отходов из автомобилей в неположенных местах:
- для граждан: до 70 000 рублей;
- для должностных лиц: до 100 000 рублей;
- для юридических: до 200 000 рублей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.