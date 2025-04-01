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145 фактов сброса мусора из авто зафиксировали камеры в Подмосковье в марте

Порядок на контейнерных площадках региона зависит не только от соблюдения графика уборки ответственными службами, но также и от самих граждан. Сброс мусора мимо баков на прилегающую территорию или непосредственно из автомобилей является административным нарушением, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В этом месяце камеры «Безопасный регион» зафиксировали 145 случаев сброса мусора из автомобилей у контейнерных площадок, среди которых — 21 случай сброса строительных и крупногабаритных отходов.

Так, за март было направлено 51 постановление со штрафами на общую сумму 960 тыс. рублей.

ТОП-5 муниципалитетов, где выявлены факты сброса мусора из автотранспорта:

Истра — 33;

Орехово-Зуево — 27;

Богородский — 17;

Клин — 12;

Домодедово — 8.

Нарушители не останутся безнаказанными. Камеры фиксируют государственные номера автомобилей, и владельцы получают штрафы.

Наказание за сброс отходов из автомобилей в неположенных местах:

для граждан: до 70 000 рублей;

для должностных лиц: до 100 000 рублей;

для юридических: до 200 000 рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.