14 единиц новой техники поступит в автопарк коммунальных систем Подмосковья

Автопарк ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» (КС МО) получит 14 единиц новой спецтехники в рамках программы технического перевооружения. Новое оборудование включает в себя 6 передвижных авторемонтных мастерских, 2 экскаватора-погрузчика, 2 илосоных машины для ваккумной очистки канализационных сетей, 2 автомобиля «ГАЗель», 2 автоцистерны. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Чтобы техника была максимально эффективной в эксплуатации, представители завода-производителя провели для сотрудников КС МО два обучающих мастер-класса. Во время занятий специалисты познакомили пользователей с техническими возможностями машин и рассказали об особенностях их обслуживания. В свою очередь сотрудники филиалов ГУП МО «КС МО» поделились опытом эксплуатации ранее поступивших автомобилей и высказали пожелания по их улучшению. В текущем году в ГУП МО «КС МО» благодаря поддержке правительства Московской области уже поступило более 100 единиц спецтехники.

«Современная коммунальная инфраструктура требует высокого уровня технической оснащенности, и новое оборудование позволит предприятию работать еще эффективнее. Благодаря материальной поддержке Правительства Подмосковья мы продолжаем обновлять парк машин, чтобы обеспечить стабильное и качественное обслуживание региона», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Новая техника поступит в филиалы предприятия в ближайшее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

За год Подмосковье дополнительно купило более 1,8 тыс. техники и оборудование, которое будут использовать зимой для поддержания порядка как на проезжей части, так и на дворовых территориях муниципалитетов региона. Власти купили дополнительные самосвалы, мини-погрузчики, газели, ломовозы и экскаваторы-погрузчики.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.