13 УК Подмосковья оштрафовали за нарушения в содержании жилого фонда

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области состоялось очередное рассмотрение административных дел по вопросам нарушения содержания МКД управляющими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии со статьей 23.55. КоАП РФ министерство уполномочено рассматривать дела об административных правонарушениях по входящим в его компетенцию вопросам.

В рамках мероприятия проанализированы нарушения в содержании жилищного фонда, соблюдении лицензионных требований и договора управления.

В рассмотрении приняли участие руководящий и инспекторский составы ведомства, а также представители военной прокуратуры.

Всего было принято 16 субъектов, в том числе УК, ТСЖ, РСО и ФГАУ «Росжилкомплекс» из 9 городских округов. Среди них: Балашиха, Раменский, Наро-Фоминск, Ленинский и Домодедово.

Так, по итогам заседания было выписано постановлений на сумму 3 375 000 рублей, а также выдано 6 предупреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.