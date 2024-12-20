1,3 тыс объектов потребительского рынка приведены в соответствие в Подмосковье

В 2024 году по поручению губернатора Московской области в городских округах проводилась работа по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных вдоль вылетных магистралей и на центральных улицах городов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На сегодняшний день работы были проведены на 1 381 объекте по всему региону. Архитектурный облик 1 007 из них обновлен и приведен к установленному стандарту, 337 — демонтированы, так как были установлены незаконно или представляли угрозу жизни и здоровью граждан, 22 предприятия были закрыты, в отношении 15 объектов материалы по сносу или прекращению деятельности находятся в суде.

В случае несоответствия архитектурного облика установленным требованиям, предприниматели должны устранить недочеты в нормативный срок. Так, в рамках этой работы были обновлены фасады торговых комплексов, объектов розничной торговли, дорожного сервиса, предприятий общественного питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.