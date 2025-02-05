13 трансформаторных подстанций отремонтируют в Домодедове в 2025 году

Компания «Россети Московский регион» сформировала планы ремонтной программы на территории городского округа Домодедово на 2025 год. Так, для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей планируется провести ремонтные работы на 13 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, обновить 5 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, в планах энергетиков ремонт коммутационного оборудования — 47 выключателей 6/10 кВ на питающих центрах, обеспечивающих электроснабжение потребителей округа.

Особое внимание традиционно уделяется расчистке трасс и просек вдоль воздушных линий электропередачи. Это позволяет снизить вероятность падения веток и деревьев на провода в случае неблагоприятных погодных условий и природных аномалий, тем самым обеспечив бесперебойность электроснабжения. На 2025 год запланировано расчистить от древесно-кустарниковой растительности в Домодедово 190 га просек.

Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы на территории столичного региона имеет приоритетное значение для энергетиков. Основная часть работ будет выполнена в период после окончания текущего осенне-зимнего периода и перед началом следующего. Ключевая цель реализации программы — подготовка к ОЗП 2025/2026 г. и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.