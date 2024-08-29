13 подъездов будет отремонтировано в Истре в рамках программы

В рамках региональной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в Истре в этом году будет отремонтировано 13 подъездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт выполняет УК АО «Истринская Теплосеть». В настоящий момент работа проводится в домах № 36 на Советской, № 3 на Воскресенской площади, № 62В на 9-й Гв. дивизии.

Уже завершена подготовительная работа, частично выполнена покраска стен и потолков, а также замена напольного покрытия. Впереди — замена межтамбурных дверей, оконных блоков и почтовых ящиков.

Еще 10 подъездов в рамках региональной программы на условиях софинансирования ремонтирует МБУ «ЖКУ г. о. Истра». Полный объем работ по покраске, замене дверей и оконных блоков проводится по адресам: № 6 на Спортивной, Дедовск, № 1 на ул. Победы, Дедовск, № 2 на Керамической, Дедовск, № 14 на Северной, Новопетровское.

Еще 20 подъездов в ряде жилых домов в Глебовском, Алексино, Рождествено и Первомайском ремонтируются собственными силами МБУ «ЖКУ г. о. Истра».

Работа продолжается, общий срок завершения — конец сентября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.