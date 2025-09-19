Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 17:53

120 баков установил регоператор Каширы на контейнерных площадках за неделю

Команда Каширского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами провела работу по замене баков на контейнерных площадках в рамках обслуживаемых территорий, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Всего за прошедшую неделю было установлено 122 емкости, из них:

78 баков для твердых коммунальных отходов;

45 бака для раздельного сбора;

5 бункера для крупногабаритных отходов.

Емкости установили в городском округе Домодедово, в деревне Авдотьино, в деревне Новоселки, городского округа Зарайск и в городском округе Ступино, на ул. Железнодорожная.

Помимо этого, специалисты продолжают мероприятия по дезинфекции баков. Соответствующая работа выполнена в городских и муниципальных округах Домодедово, Кашира, Коломна, Луховицы, Серебряные Пруды. Всего обработано 249 емкостей.

Своевременный ремонт и замена вышедших из строя баков, а также обеспечение чистоты и порядка на контейнерных площадках способствует улучшению качества жизни населения, повышению уровня благоустройства городской среды и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, в зону обслуживания регоператора входят следующие округа: Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.

При обнаружении поврежденных контейнеров жители могут обращаться напрямую к регоператору или в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.