12 участков тепловых сетей отремонтируют в Одинцовском округе в этом году

В 2024 году в Одинцовском округе отремонтируют 12 участков тепловых сетей общей протяженностью 8,76 км. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

По словам главы округа Андрея Иванова, программа имеет два «плеча» — короткое и длинное. Короткое включает в себя 14 пунктов, выполнить которые предстоит до начала нового отопительного сезона. На эти цели выделяется более 576 млн руб.

«Работа важная, нужная, связанная напрямую с системой жизнеобеспечения наших населенных пунктов. Сроки жесткие, завершить модернизацию нужно вовремя. Для этого будем контролировать своевременное заключение контрактов и прохождение экспертиз, а также действия подрядчиков», — отметил Иванов.

Он добавил, что на сегодняшний день 12 из 14 контрактов уже подписаны. Наибольший объем ремонта теплосетей пройдет в Одинцово (1-й, 3-й, 4-й, 7-й и 8-й микрорайоны). Также проблемные участки отремонтируют в Гарь-Покровском, Покровском Городке, Шарапово, Летнем Отдыхе, Новошихово, Санатории Поречье и Больших Вяземах.

Помимо этого, в Новошихово на местной котельной предстоит заменить аварийный котел, а в Санатории Поречье построить новую блочно-модульную котельную мощностью 1,5 МВт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.