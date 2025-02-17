12 новых блочно-модульных котельных построят в Ступине в ближайшие годы

В городском округе Ступино в 2025–2027 годы запланировано строительство в рамках модернизации объектов теплоснабжения 12 блочно-модульных котельных. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Современные котельные построят в деревнях Леонтьево, Алфимово, поселках Жилево, Михнево, Малино, селах Татариново, Семеновское, а также в населенных пунктах Мещерино, Шугарово, Аксиньино и Дубнево.

Кроме того, с 2025 по 2027 годы в округе запланировано реконструировать две котельные, капитально отремонтировать два центральных тепловых пункта и 10 теплосетей. Помимо этого, построят две новые теплосети.

«Необходимо выполнить в назначенные сроки запланированные мероприятия по модернизации объектов ЖКХ. Специалисты также должны обследовать системы теплоснабжения и сформировать новые заявки по включению в программу», — отметил глава округа Сергей Мужальских.

2024 году в муниципалитете построено три блочно-модульные котельные, выведены из эксплуатации две старые угольные котельные. Капитально отремонтировано 2,5 км тепловых сетей, 5 центральных тепловых пункта и две котельные.

На данный момент завершается строительство котельных в поселке Михнево-3 и в Большом Алексеевском. Это новые автоматизированные блочно-модульные котельные, которые могут работать без постоянного присутствия человека. В поселке Михнево-3 котельную планируют запустить в апреле, а в селе Большое Алексеевское — в марте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.