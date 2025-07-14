12 дворов благоустроят в Долгопрудном
Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.
В этом году в Долгопрудном будут отремонтированы 12 дворовых территорий. В рамках благоустройства предусмотрены замена асфальтобетонного покрытия, тротуаров, парковок, ремонт внутридворовых проездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Сейчас работы идут во дворе дома № 55 к. 2 по Московскому шоссе. С 22 июля в плане ремонта следующие адреса:
- пр-т Пацаева, д. 1, д. 3, д. 5,
- ул. Театральная, д. 12а,
- Лихачевское шоссе, д. 13, к. 2,
- Лихачевское шоссе, д. 10, д. 10, к. 1,
- Лихачевское шоссе, д. 12. д. 14,
- Лихачевское шоссе, д. 20, д. 20, к. 1,
- ул. Дирижабельная, д. 15б,
- ул. Дирижабельная, д. 15а,
- ул. Молодежная, д. 2,
- Лихачевское шоссе, д. 7,
- Лихачевское шоссе, д. 6, к. 4.
Срок окончания всех работ — 15 августа 2025 года.
Ремонт проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.