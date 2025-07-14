12 дворов благоустроят в Долгопрудном

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В этом году в Долгопрудном будут отремонтированы 12 дворовых территорий. В рамках благоустройства предусмотрены замена асфальтобетонного покрытия, тротуаров, парковок, ремонт внутридворовых проездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас работы идут во дворе дома № 55 к. 2 по Московскому шоссе. С 22 июля в плане ремонта следующие адреса:

пр-т Пацаева, д. 1, д. 3, д. 5,

ул. Театральная, д. 12а,

Лихачевское шоссе, д. 13, к. 2,

Лихачевское шоссе, д. 10, д. 10, к. 1,

Лихачевское шоссе, д. 12. д. 14,

Лихачевское шоссе, д. 20, д. 20, к. 1,

ул. Дирижабельная, д. 15б,

ул. Дирижабельная, д. 15а,

ул. Молодежная, д. 2,

Лихачевское шоссе, д. 7,

Лихачевское шоссе, д. 6, к. 4.

Срок окончания всех работ — 15 августа 2025 года.

Ремонт проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.