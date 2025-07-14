12 дворов благоустроят в Долгопрудном

ЖКХ

Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.

В этом году в Долгопрудном будут отремонтированы 12 дворовых территорий. В рамках благоустройства предусмотрены замена асфальтобетонного покрытия, тротуаров, парковок, ремонт внутридворовых проездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас работы идут во дворе дома № 55 к. 2 по Московскому шоссе. С 22 июля в плане ремонта следующие адреса:

  • пр-т Пацаева, д. 1, д. 3, д. 5,
  • ул. Театральная, д. 12а,
  • Лихачевское шоссе, д. 13, к. 2,
  • Лихачевское шоссе, д. 10, д. 10, к. 1,
  • Лихачевское шоссе, д. 12. д. 14,
  • Лихачевское шоссе, д. 20, д. 20, к. 1,
  • ул. Дирижабельная, д. 15б,
  • ул. Дирижабельная, д. 15а,
  • ул. Молодежная, д. 2,
  • Лихачевское шоссе, д. 7,
  • Лихачевское шоссе, д. 6, к. 4.

Срок окончания всех работ — 15 августа 2025 года.

Ремонт проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.