116 баков заменил на контейнерных площадках Каширский регоператор за неделю

Команда Каширского регионального оператора провела масштабную работу по замене баков на контейнерных площадках в рамках обслуживаемых территорий. С 18 по 24 августа было установлено 116 емкостей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Из них:

60 баков для твердых коммунальных отходов;

44 бака для раздельного сбора,

12 бункеров для крупногабаритных отходов.

Замена контейнеров проведена по ряду адресов в Ленинском, Домодедово, Кашире, Серебряных Прудах, Коломне, Луховицах.

Помимо этого, специалисты продолжают мероприятия по дезинфекции баков. Соответствующая работа выполнена в городских и муниципальных округах Дзержинский, Домодедово, Коломна, Ленинский, Ступино, Серебряные Пруды, Зарайск. Всего обработано свыше 900 емкостей.

Своевременный ремонт и замена вышедших из строя баков, а также обеспечение чистоты и порядка на контейнерных площадках способствует улучшению качества жизни населения, повышению уровня благоустройства городской среды и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

При обнаружении поврежденных контейнеров жители могут обращаться напрямую к регоператору или в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.