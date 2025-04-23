11 очистных сооружений запустят в Подмосковье в 2025 году

11 очистных сооружений введут в эксплуатацию в Московской области в текущем году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.

«В этом году вводных 11 объектов», — сказал Григорьев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Он подчеркнул, что в марте текущего года завершены работы на Щелковских межрайонных очистных сооружениях, поэтому до конца года необходимо ввести в эксплуатацию еще 10 объектов.

По словам министра, в сентябре планируется завершить работы на очистных сооружениях в Лыткарине, очистных сооружениях «Осипово» в Солнечногорске и очистных сооружениях «Зарудня» в Коломне.

Григорьев добавил, что в ноябре запланирован ввод в эксплуатацию очистных сооружений в Чехове, Рузе, Молодежном, Коломне, Богородском и Зарайске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — сказал глава региона.