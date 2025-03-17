11 глубинных насосов поменяли в округе Истра с начала года

Вода Мячковско-Подольского горизонта в округе Истра отличается уникальным минеральным составом. Этот водоносный слой богат природными элементами и требует особого внимания к эксплуатации оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специфика состава воды, включая повышенное содержание железа, делает регулярное техническое обслуживание и своевременную замену насосов важной частью заботы о долговечности систем водоснабжения. Такая практика — не исключение, а стандарт для территорий с минерализованными водами, где инженерные решения адаптируют к природным условиям.

Под патронажем МУП «Истринская теплосеть» вопрос об обслуживании насосов находится на постоянной повестке. Всего с начала года в различных уголках муниципального округа Истра было заменено 11 глубинных насосов. Это, в свою очередь, способствовало улучшению качества водоснабжения для местных жителей.

Среди мест, где были заменены новые глубинные насосы на водозаборных узлах:

ВЗУ-4 г. Дедовск

ВЗУ Дедовской школы-интерната

ВЗУ-2 с. Павловская Слобода

ВЗУ д. Новинки

ВЗУ д. Глебово-Избище

ВЗУ д. Алехново

ВЗУ д. Якунино

Сети водоснабжения Первомайский

ВЗУ п. Первомайский

ВЗУ д. Зыково

ВЗУ с. Новопетровское

236 километров водопроводных сетей обслуживает МУП «Истринская теплосеть. А глубина скважин, из которых работают глубинные насос, превышает 80 метров. Система способна качать порядка 160 кубометров воды в час. Важность бесперебойной работы оборудования — крайне велика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.