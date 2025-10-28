108 управляющим организациям Подмосковья выдали лицензию на управление МКД

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:27

В 2025 году министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выдало 108 лицензий управляющим организациям, при этом действие 94 лицензий было прекращено, 13 лицензий аннулировано в судебном порядке, продлено 33 лицензии. Также выдано 154 выписки из реестра лицензий, сообщает пресс-служба ведомства.

Лицензия — обязательное условие для управления многоквартирными домами. Она подтверждает соответствие УО требованиям и дает право работать на рынке ЖКХ. Срок действия — 5 лет.

Как получить:

руководители УО сдают квалификационный экзамен и получают аттестат;

заявление подается через региональный портал госуслуг;

решение о предоставлении лицензии направляется заявителю в личный кабинет на портале РПГУ и сведения о лицензии вносятся в реестр лицензий на ГИС ЖКХ.

Основные требования к УО:

регистрация в РФ (юрлицо или ИП);

отсутствие тождественности или схожести до степени смешения фирменного наименования с УО, которая уже есть на рынке в Подмосковье;

наличие квалификационного аттестата у руководителя;

отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления у руководителя и учредителя;

отсутствие в реестре лиц информации о дисквалификации должностного лица или учредителей;

отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий информации об аннулировании лицензии, ранее предоставленной соискателю лицензии;

непривлечение к адм. ответственности соискателя лицензии за грубое нарушение лицензионных требований в течение 3 лет, предшествующих дате получения лицензии.

отсутствие в ЕФРСБ информации о банкротстве юр. лица, которое осуществляло деятельность по управлению МКД и должностными лицами и/или учредителями которого являлись должностные лица и/или учредители соискателя лицензии, в течение 3 лет, предшествующих дате обращения за лицензией.

Где проверить лицензию

Данные о лицензиях размещаются в ГИС ЖКХ. Выписку из реестра можно получить за 3 дня через портал РПГУ.

Система лицензирования позволяет одновременно расширять рынок УО и поддерживать качество услуг в сфере ЖКХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.