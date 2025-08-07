105 крыш МКД приняли специалисты стройконтроля Подмосковья в июле

В рамках региональной программы капитального ремонта в Подмосковье за месяц эксперты Управления технического надзора капитального ремонта приняли 105 крыш многоквартирных домов. Работы велись под строгим контролем на всех этапах — от замены стропильной системы до монтажа молниезащиты. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В ходе приемки проверяется выполнение следующих видов работ:

замена покрытия кровли;

замена стропильной системы;

огнебиозащита деревянных конструкций;

ремонт выходов в чердачное помещение;

ремонт и утепление чердаков;

восстановление вентиляционных шахт и дымовых труб;

замена слуховых окон;

замена фановых труб, зонтов и дефлекторов мусоропровода;

обновление системы наружного водостока;

устройство ограждений и снегозадержателей;

монтаж заземляющих элементов (молниезащиты);

вывоз строительного мусора.

Работы велись в 30 округах, включая: Красногорск, Балашиху, Люберцы, Подольск, Химки, Мытищи, Королев, Одинцовский округ, Орехово-Зуево, Серпухов и другие.

Благодаря системному подходу и внимательному техническому контролю, капитальный ремонт проходит качественно и в срок. В фокусе — безопасность, надежность и комфорт для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.