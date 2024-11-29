100% закупленных ломовозов передано коммунальным службам Подмосковья

Муниципалитетам Подмосковья передали всю партию закупленных ломовозов — 14 единиц. Новая спецтехника отправилась в городские округа: Клин, Наро-Фоминский, Пушкинский, Ступино, Химки, Балашиха, Дмитровский, Кашира, Коломна, Лобня, Можайский, Павловский Посад, Пушкинский и Сергиево-Посадский. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Вся техника распределялась с учетом потребностей территорий. Ломовозы станут хорошим помощником в работе коммунальных служб по уборке и вывозу отходов.

Помимо ломовозов, в этом году для нужд региона министерством было закуплено порядка 2 тыс. единиц спецтехники и средств малой механизации, среди них: мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и газели для транспортировки оборудования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.