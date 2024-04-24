1 тыс сотрудников торговых предприятий Люберец поучаствовали в субботниках

С начала апреля в месячнике благоустройства в городском округе Люберцы приняли участие более 1 тыс. работников торговых предприятий, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«На территории городского округа с 1 апреля в рамках месячника по благоустройству владельцы торговых объектов организовали уборку прилегающих территорий, подбор мусора, ремонт и покраску ограждений, элементов благоустройства, пандусов, контейнеров и урн, сезонной замене и промывке витрин и других внешних поверхностей торговых объектов. В данных мероприятиях приняли участие более 1 тыс. сотрудников объектов торговли и рекламы. Мероприятия продолжаются и завершатся к концу месяца», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что владельцы рекламных конструкций привели в надлежащий вид и окрасили опоры наружной рекламы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.