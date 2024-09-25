Зуд и жжение: россиянам назвали симптомы синдрома сухого глаза

Главный врач клиники микрохирургии глаза «АйМед» Элина Санторо рассказала о главных признаках распространенного заболевания — синдрома сухого глаза. Эту патологию также называют кератоконъюнктивитом, сообщает «Вечерняя Москва».

Среди основных симптомов синдрома — чувство жжения и песка в глазах, ощущение сухости и зуда, недостаток слезы и покраснение, светобоязнь и расплывчатость зрения, а также сложность с фокусировкой на объектах.

Причины появления заболевания — самые разные, а разделить их можно на внутренние и внешние. К внешним относится, например, недостаток увлажнения воздуха, к внутренним — недостаточная секреция либо слезы, либо муцинового или липидного слоев глаза.

Кроме того, синдром сухого глаза может стать последствием других проблем: эндокринных, аутоиммунных или аллергических.