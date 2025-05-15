Зубы гель-лаком за 200 рублей придумала «лечить» мастер по маникюру

Зубы с помощью гель-лака начала «лечить» мастер по маникюру. За 200-300 рублей она наносит на сломанный зуб гель для наращивания ногтей, после чего несколько секунд сушит с использованием ультрафиолетовой лампы, сообщает SHOT .

В качестве материала применяется база для маникюра за 200-300 рублей. В результате сломанный зуб засыхает и получается «голливудская» улыбка.

Пока такие случаи не распространены. Подобный способ «лечения зуба» придумала только одна мастер маникюра. Она ездила на отдых в другую страну, и у нее сломалась коронка.

В связи с этим маникюрщица слепила зуб из подручных предметов — геля для ногтей, а также ультрафиолетовой лампы. Стоматологи предупреждают, что подобное «лечение» может привести к проблемам со слизистой. Материал для маникюра не рассчитан на использование на зубах.