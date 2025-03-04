«Знойный итальянец» и лифтинг: косметолог рассказала о процедурах для мужчин

Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова, что современные мужчины не всегда решаются начать ухаживать за собой из-за стереотипов, но в последнее время среди представителей сильного пола становятся все более популярными некоторые процедуры, сообщает «Вечерняя Москва».

Среди них — «Знойный итальянец», RF-лифтинг и «Кислородное преображение».

Первая представляет из себя сочетание массажа и активную работу специалиста с кожей: она помогает улучшить циркуляцию крови и делает кожу более ухоженной и свежей. Вторая стимулирует выработку коллагена и эластина, придает коже более молодой и подтянутый вид. Она отлично подходит для коррекции контуров лиц и уменьшения морщин у мужчин.

Кожа на лице и теле у мужчин в среднем в два раза толще и плотнее, чем у женщин: обычно они не сталкиваются с тонкой кожей или выраженными морщинами, но страдают от более «тяжелого» типа старения — провисания кожи, образования носогубных морщин, брылей и второго подбородка. Кроме того, из-за частого бритья кожа лица у мужчин более чувствительна.