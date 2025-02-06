Знать меру: Онищенко рассказал о негативном влиянии гаджетов на мозг

Врач-эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что сегодня большинству людей было бы сложно полностью отказаться от использования смартфонов, но стоит знать меру, сообщает Life.ru .

По его словам, особенно ограничения касаются детей: телефоны негативно влияют на развитие мозга и высшую нервную систему.

«Во-первых, это негативное воздействие на зрение детей, так как объекты развлечения, которые мы видим через мобильный телефон, очень маленькие. Это создает большую нагрузку на зрительный анализатор, то есть на глаза. Дети пользуются телефонами ненормированно», — сказал доктор.

По его словам, неограниченное «залипание» в телефоне приводит к нарушение естественной для человека активности: многие предпочитают отдых на диване в соцсетях вместо прогулки на свежем воздухе.

В четверг, 6 февраля во всем мире отмечают День отказа от телефонов. Идея даты принадлежит французскому писателю Филу Марсо.