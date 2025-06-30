Знаменитый акушер-гинеколог Подмосковья Марк Курцер отмечает день рождения

Марк Аркадьевич родился 30 июня 1957 года в Москве. Он является новатором и исследователем, внедрившим проведение преймплактационной генетической диагностики монотонных заболеваний. Метод позволяет иметь здоровых детей у пар с генетическими заболеваниями.

Под руководством Курцера в 2012 году открыт крупнейший Клинический госпиталь «Лапино» в Одинцовском городском округе Московской области. Уровень сервиса и качество услуг многопрофильного медицинского центра соответствует высоким международным стандартам. Оснащение госпиталя позволяет проводить все виды диагностики, консервативного и оперативного лечения.

Курцер окончил 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова в 1980 году по специальности лечебное дело, а в 1982 году — ординатуру по специальности акушерство и гинекология.

С сентября 1982 по февраль 1986 гг. — врач-дежурант 1-го гинекологического отделения городской клинической больницы № 31 города Москвы. Затем по ноябрь 1986 г. — младший научный сотрудник НИЛ интенсивной терапии новорожденных при кафедре акушерства и гинекологии 2-го Московского государственного института им. Н. И. Пирогова. Затем по октябрь 1994 г. — ассистент, потом — доцент кафедры акушерства и гинекологии 2-го Московского государственного института им. Н. И. Пирогова.

С октября 1994 по сентябрь 2012 г. — главный врач Центра планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения Москвы. С 2012 года по настоящее время Курцер является генеральным директором группы компаний «Мать и дитя». Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» министерства здравоохранения Российской Федерации.

Марк Аркадьевич награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, знаком «За заслуги перед Московской областью» I степени. Постановлением Губернатора Московской области от 19.09.2022 № 302-ПГ ему присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».