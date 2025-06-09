Жуткое видео: мужчина получил ожог 80% тела из-за борщевика в Московском регионе

Житель Московского региона на дачном участке косил траву и не обращал внимание на попадающийся борщевик. В итоге из-за сока ядовитого растения он получил ожог 80% тела. Жуткое видео публикует Telegram-канал НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.

«На дачном участке косил траву. Там попадался борщевик. Я на это никак не обратил внимания. Приехал вечером домой, увидел покраснения, лег спать. С вечера кожа начала чесаться. Встал утром, посмотрел на себя. Жена чуть в обморок не упала. Экстренно меня повезли в больницу», — рассказал пострадавший от борщевика мужчина.

Медики осмотрели пациента и назначили лечение. На опубликованных кадрах видно, что врачи нанесли специальный раствор на тело мужчины и всего перебинтовали.

В Склифе такими пациентами занимается команда двух уникальных отделений. Получившим ожоги назначают специальную терапию, которая снижает зуд и токсическое воздействие сока ядовитого растения, позволяя кожным покровам восстановиться.

Житель Московского региона провел в отделении токсикологии 10 дней. В настоящее время он восстанавливается, ожоги постепенно проходят.