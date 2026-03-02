Жуткие фото: мужчине в Москве оторвало пальцы вместе с сухожилиями

Мужчину с оторванными пальцами доставили в Центр микрохирургии кисти больницы им. Ерамишанцева. 14 часов под микроскопом врачи сшивали вены и сухожилия. Профессионализм хирургов позволил сохранить пациенту кисть, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Мужчина лишился пальцев из-за движущегося механизма. Их оторвало вместе с сухожилиями и тканями. Врачи провели остеосинтез — сшили нервы, чтобы сохранить чувствительность, «отреставрировали» артерии и вены для восстановления кровотока.

Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян отметил, что случай сложный, потому что пальцы вырваны вместе с сухожилиями. Мизинец было не спасти, но три пальца удалось прооперировать. Кисть спасена, пациента уже выписали домой, впереди у него реабилитация.

«Для операции такого тяжелого характера требуется высокий профессионализм микрохирургов. Наш центр специализируется на таких травмах кистей, и мы смогли вернуть функционирование трех пальцев и кисти пациенту для решения основных повседневных задач», — прокомментировал Назарян.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.