Журналисты-расследователи рассказали о лжеврачах в частных медцентрах Москвы

Проект «SHOT Проверка» опубликовал расследование о медицинских центрах в Москве. Журналисты утверждают, что их агент, не имея профильного образования, смог устроиться на работу в учреждение и даже провел свой первый «прием» — у арендатора медкабинета не запросили ни единого документа, подтверждающего его врачебную квалификацию, сообщает Life.ru .

Расследователи заявили, что от действий «набранных по объявлению» врчай нередко страдают их пациенты. Клиенты доверяют накрученным отзывам в Сети и «ярлыку» клиники, отдавая свое здоровье под власть псевдоврачей, говорится в расследовании.

Издание рассказало историю «стоматолога» по имени Дмитрий, который работает в таком центре. По образованию он ортопед, однако заявляет о себе как об опытном ортодонте. Дмитрий не имеет должной квалификации для работы в этой должности, подчеркнули в СМИ.

Утверждается, что от действий самопровозглашенного дантиста уже пострадали пациенты. Также в отношении Дмитрия идут судебные разбирательства, однако все это не мешает ему продолжат оказывать медицинские услуги.

По данным «SHOT Проверки», в некоторых медцентрах работать врачом может любой желающий, главное — внести аренду за медицинский кабинет.

«При этом у арендаторов не требуют никаких документов, подтверждающих квалификацию. Автор расследования сам арендовал такой кабинет, надел белый халат и даже под присмотром дипломированного специалиста „под прикрытием“ умудрился „провести приём“, доказав, что врачом может стать кто угодно: снять медицинский кабинет можно без диплома, сертификатов и лицензий», — отмечается в расследовании.

Юрист и специалист в сфере медицины Алим Патов подчеркнул, что за занятия меддеятельностью без лицензии предусмотрено наказание в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Журналисты издания отправили результаты проверки в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.