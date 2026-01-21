Жуковская больница провела более 36 тыс диспансеризаций в 2025 году

Жуковская областная клиническая больница завершила диспансеризацию и профилактические осмотры за 2025 год, охватив более 36 тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Главный врач Жуковской областной клинической больницы Лилия Бусыгина на совещании в администрации округа рассказала о результатах диспансеризации населения в 2025 году и планах на 2026 год. В текущем году необходимо провести 36 195 диспансеризаций и 8 179 профилактических медицинских осмотров. Аналогичные показатели были достигнуты и в прошлом году.

Бусыгина отметила, что результаты анализов и обследований, выполненных при обращении пациентов за плановой помощью или во время госпитализации, также учитывались как прохождение первичной диспансеризации.

Диспансеризация проводится как в городской поликлинике, так и во время выездных мероприятий. В ней участвуют сотрудники городских предприятий, пенсионеры и студенты местных вузов.

Процедура проходит в два этапа. На первом этапе выявляют признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска, а также определяют необходимость дополнительных обследований. В программу включен онкоскрининг, который проводится по полу и возрасту в наиболее уязвимых группах. По итогам первого этапа терапевт определяет группу здоровья и решает о необходимости второго этапа.

Второй этап включает дополнительные обследования и уточнение диагноза, а также профилактическое консультирование. Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется регулярно проходить диспансеризацию для контроля состояния здоровья.

Пройти диспансеризацию или профилактический осмотр можно в городской поликлинике по адресу: улица Фрунзе, 1 (вход со стороны Чкалова, 28), с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00. Первый этап занимает около двух часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.