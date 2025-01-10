ЖКТ и давление: врач назвал болезни россиян после новогодних праздников

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что после длительных застолий и употребления алкоголя в новогодние праздники россияне идут к врачам с обострением хронических заболеваний, сообщает Life.ru.

«Это как правило связано с давлением, потому что было нарушение циркадного ритма и употребление алкогольных напитков, в основном коньяков и соленого», — сказал доктор.

Кроме того, по словам Кондрахина, в январе у многих людей напоминают о себе болезни желудочно-кишечного тракта: это связано с многочисленными отравлениями в праздники и нарушениями работы печени.

Еще одна распространенная проблема в праздники и сразу после них — это травмы: переохлаждения и обморожения. Особенно это актуально в Москве, где в этом году немного теплее, чем обычно зимой: люди не совсем правильно одеваются, простужаются и болеют, также отметил врач.