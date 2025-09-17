Жизнь без власти прошлого: врач рассказал, как победить ПТСР

Гипнотерапевт, НЛП-психотерапевт и специалист по КПТ Сергей Лунюшин заявил, что посттравматический синдром далеко не всегда удается преодолеть самостоятельно даже через продолжительное время: иногда необходима помощь врача или психолога, сообщает RuNews24.ru .

«Каждая ситуация уникальна, и подход должен подбираться индивидуально», — подчеркнул доктор.

По его словам, определенные подходы, к примеру, гипнотерапия или техники, вводящие в состояние транса, демонстрируют положительное воздействие на преодоление последствий травматических событий. Их действенность подкреплена клиническими данными и научными изысканиями, тем не менее, к подбору конкретной методики необходимо подходить взвешенно и осмотрительно.

В ряде случаев признаки посттравматического стрессового синдрома могут возникнуть не сразу, а спустя какое-то время — иногда через несколько месяцев после пережитого. В связи с этим крайне важно чутко отслеживать свое самочувствие, особенно при возникновении ранее не наблюдавшихся признаков беспокойства, слабости или ухудшении общего состояния.