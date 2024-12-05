Жительницы Воскресенска могут бесплатно проверить здоровье 7 декабря

ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» приглашает жительниц городского округа Воскресенск в возрасте 18-49 лет пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансеризация проводится в целях выявления у женщин признаков заболеваний и состояний, которые могут негативно повлиять на беременность, роды и послеродовый период, а также факторов риска их развития.

В рамках диспансеризации проводятся осмотр врача акушера-гинеколога, микроскопические и лабораторные исследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез, при необходимости дополнительные обследования при наличии показаний. Подробную информацию о диспансеризации можно получить на сайте Воскресенской больницы по ссылке.

Диспансеризация пройдет в женской консультации по адресу: Больничный проезд, д 1, корпус 6 (акушерский корпус) в субботу 7 декабря с 8:00 до 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.