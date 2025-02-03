Жительницам Подмосковья по ОМС проведут свыше 7 тыс процедур ЭКО в 2025 году

Жительницам Московской области, которые не могут забеременеть естественным путем, доступна процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса — технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Проведение процедур ЭКО и криопереноса реализуются в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса доступна пациенткам при наличии медицинских показаний. Важно, что в регионе воспользоваться современными репродуктивными технологиями можно бесплатно, по полису ОМС. Всего в этом году запланировано проведение более 7 тыс. процедур ЭКО», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.