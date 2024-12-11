Жительницам Люберец напомнили, как прикрепиться к женским консультациям МОЦОМД

Женские консультации № 1 и № 2 МОЦОМД городского округа Люберцы оказывают медпомощь пациенткам, проживающим в Подмосковье и имеющим прикрепление для получения первичной медико-санитарной помощи в медицинской организации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Чтобы встать на учет в наших консультациях, необходимо создать электронную карту. Это можно сделать, обратившись лично с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00, предоставив документы, подтверждающие личность: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а для несовершеннолетних — паспорт родителя или законного представителя. После создания карты пациенты могут самостоятельно записываться на прием через сайт zdrav.mosreg.ru, по телефону единой справочной службы 122 или через инфомат в учреждении», — отметила заведующая консультацией № 2, акушер-гинеколог Елена Патафеева.

Пациентки могут воспользоваться различными услугами, которые предоставляет женская консультация. В их числе — регулярные осмотры, консультации специалистов, а также программы по планированию семьи и репродуктивному здоровью. Своевременные обращения к врачам помогают выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение и активное поддержание здоровья.

Доступ к медпомощи в женских консультациях МОЦОМД — это не только физические обследования, но и психологическая поддержка. Специалисты готовы оказать помощь в сложных ситуациях, связанных с беременностью и семейными вопросами.

Женская консультация № 1 (Люберцы, улица Красноармейская, дом № 5, телефон: 8 495 503-82-22), часы работы: понедельник–пятница с 8.00 до 20.00, суббота — дежурный врач с 9.00 до 15.00.

Филиал женской консультации № 1 (Люберцы, улица Кирова, дом № 12 корпус 1, телефон: 8 495 501-62-46), часы работы: понедельник–пятница с 8.00 до 19.00, суббота — дежурный врач с 9.00 до 15.00.

Женская консультация № 2 (Люберцы, улица Толстого, дом 19, телефон: 8 495 558-38-09), часы работы: понедельник–пятница с 8.00 до 20.00, суббота — дежурный врач с 9.00 до 15.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.