Жительница Подмосковья смогла стать матерью в 4 раз после рака груди

Заведующий акушерским отделением патологии беременности Раменской больницы Александр Ефанов рассказал, что жительница Подмосковья, которая ранее перенесла рак груди, смогла родить в четвертый раз, сообщает NEWS.ru .

По словам врача, перед наступлением беременности женщина прошла восемь сеансов химиотерапии, а также операцию по удалению и восстановлению одной из молочных желез.

«Женщина имела высокие риски осложнений во время родов и после них. С самого начала беременности пациентку постоянно наблюдала мультидисциплинарная бригада врачей в составе акушера-гинеколога, онколога, сосудистого хирурга», — добавил Ефанов.

Он добавил, что беременность развивалась успешно благодаря постоянному мониторингу анализов. Роды были естественными в положенный срок. Женщина родила здорового сына весом 3,76 кг и ростом 53 см. Мать и новорожденный уже выписаны из больницы и находятся дома, заключил врач.